Eriksen da brividi sul malore in campo: “Ero morto, ho lottato per respirare” (Di martedì 1 marzo 2022) Attraverso i propri canali ufficiali il Brentford ha pubblicato un’intervista con l’ex centrocampista dell’Inter e della nazionale danese Christian Eriksen, in cui il giocatore ha ripercorso i giorni del malore accusato in campo durante l’Europeo che per poco non gli è costato la vita. Queste le sue dichiarazioni: “Quando mi sono risvegliato ho sentito che i medici premevano su di me, ho lottato per respirare, poi ho sentito voci deboli e dottori che parlavano. Ricordo tutto. Tranne quei minuti in cui ero in Paradiso. Quando mi sono svegliato dalla rianimazione, è stato come svegliarmi da un sogno, ero lontano. Quando il nostro cardiologo ha detto che avevo 30 anni, l’ho corretto e gli ho detto: ‘Ehi, ho solo 29 anni!’. Ho ripreso conoscenza subito. Ricordo l’atmosfera. Sono stato portato via in ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Attraverso i propri canali ufficiali il Brentford ha pubblicato un’intervista con l’ex centrocampista dell’Inter e della nazionale danese Christian, in cui il giocatore ha ripercorso i giorni delaccusato indurante l’Europeo che per poco non gli è costato la vita. Queste le sue dichiarazioni: “Quando mi sono risvegliato ho sentito che i medici premevano su di me, hoper, poi ho sentito voci deboli e dottori che parlavano. Ricordo tutto. Tranne quei minuti in cui ero in Paradiso. Quando mi sono svegliato dalla rianimazione, è stato come svegliarmi da un sogno, ero lontano. Quando il nostro cardiologo ha detto che avevo 30 anni, l’ho corretto e gli ho detto: ‘Ehi, ho solo 29 anni!’. Ho ripreso conoscenza subito. Ricordo l’atmosfera. Sono stato portato via in ...

Advertising

SpazioInter : Eriksen da brividi: 'Ho visto le scene del malore due giorni dopo. Ricordo tutto tranne il Paradiso' -… - infoitsport : Eriksen, è un giorno felice: è tornato in campo a 8 mesi dalla tragedia sfiorata. Il VIDEO da brividi della standin… - Mediagol : VIDEO Brentford-Newcastle, Eriksen è tornato: l’ingresso in campo è da brividi - infoitsport : Eriksen torna in campo, 8 mesi fa l'arresto cardiaco: l'accoglienza dei tifosi è da brividi - franzofFulham : Una bella notizia, ogni tanto ci vuole. Oggi è tornato in campo Christian Eriksen, dopo quei tragici momenti durant… -