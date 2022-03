Eric Bischoff: “Vince McMahon di nuovo sul ring? Da pazzi, ma sarebbe fantastico (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle ultime ora stanno circolando indiscrezioni circa il possibile ritorno sul ring di Vince McMahon. I rumor parlano di una imminente faida tra il Chairman e l’attuale commentatore di SmackDown Pat McAfee che dovrebbe culminare in un match a WrestleMania 38. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la WWE sta lavorando a questo feud che potrebbe nascere durante l’episodio di questa settimana del “Pat McAfee Show”. Il WWE Hall Famer Eric Bischoff ha voluto dire la sua sul possibile ritorno in azione del boss della federazione. “sarebbe da pazzi” Durante il proprio podcast “83 Weeks”, Eric Bischoff ha parlato del possibile match di Vince McMahon in quel di WrestleMania 38 contro Pat ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle ultime ora stanno circolando indiscrezioni circa il possibile ritorno suldi. I rumor parlano di una imminente faida tra il Chairman e l’attuale commentatore di SmackDown Pat McAfee che dovrebbe culminare in un match a WrestleMania 38. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la WWE sta lavorando a questo feud che potrebbe nascere durante l’episodio di questa settimana del “Pat McAfee Show”. Il WWE Hall Famerha voluto dire la sua sul possibile ritorno in azione del boss della federazione. “da” Durante il proprio podcast “83 Weeks”,ha parlato del possibile match diin quel di WrestleMania 38 contro Pat ...

