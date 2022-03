Erdogan blocca il Bosforo. Ma ecco cosa c’è dietro (Di martedì 1 marzo 2022) La scelta della Turchia di bloccare il passaggio delle navi militari negli Stretti turchi era nell’aria da qualche giorno. L’Ucraina aveva chiesto ad Ankara di fare un passo in avanti nell’appoggio al blocco occidentale sfruttando la Convenzione di Montreux, che permette al governo turco di chiudere il passaggio per il Mar Nero alle navi militari. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 1 marzo 2022) La scelta della Turchia dire il passaggio delle navi militari negli Stretti turchi era nell’aria da qualche giorno. L’Ucraina aveva chiesto ad Ankara di fare un passo in avanti nell’appoggio al blocco occidentale sfruttando la Convenzione di Montreux, che permette al governo turco di chiudere il passaggio per il Mar Nero alle navi militari. InsideOver.

