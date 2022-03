Entusiasmo incontenibile | sold out per Napoli-Milan | il retroscena da TicketOne

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 marzo 2022) Ilout allo stadio Diego Armando Maradona in vista diè più che scontato, considerata anche quella che è stata la corsa al tagliando a cui si è assistiti nella giornata di ieri. Una sfida di vitale importanza, in ottica Scudetto, per la squadra di Luciano Spalletti, che potrà contare anche sul supporto dei 40mila e oltre tifosi che accorreranno all’impianto di Fuorigrotta in occasione della sfida di domenica sera. FOTO: Getty –Tutti venduti i circa 42mila tagliandi per assistere al match, ossia il 75% dell’impianto flegreo. “Se avessimo avuto due stadi a Fuorigrotta, li avremmo riempiti”, fanno sapere danel virgolettato riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Francesco Fildi