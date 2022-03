Energia | tributaristi | adesione a ' M' illumino di meno' | giornata del risparmio energetico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Labitalia) - Anche quest'anno l'Istituto nazionale(Int) aderisce a M'di, ladele degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio 2 con Rai per il Sociale che si terrà venerdì 11 marzo. L'Istituto nazionaleha chiesto, come iniziativa simbolica, ai propri iscritti di spegnere, alle 18 di venerdì 11, le luci e le strumentazioni elettroniche dei propri studi, ma ha anche chiesto di limitare l'uso della carta e porre la massima attenzione nella gestione dei rifiuti, usando sempre materiali riciclabili, non solo un giorno ma sempre, come abitudine di vita. Questa edizione, la diciottesima, è particolarmente sentita poiché il tema del...