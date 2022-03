Emma Marrone | la dolorosa confessione | non lo aveva mai rivelato

Leggi su chenews

(Di martedì 1 marzo 2022)si apre con i fan. Lasul suo passato. Ha sofferto di attacchi di panico? Ecco come ne è uscita, essendo una delle più amate cantanti in Italia, gode di un’attenzione mediatica non indifferente. In queste ore, l’artista ha offerto ai follower di Instagram di scambiare quattro chiacchiere tramite il box delle domande. Ha aperto le discussioni scrivendo “ogni volta è così”, per poi fornire consigli a tutti coloro che le hanno scritto. Fonte foto: InstagramRispondendo ai tanti messaggi arrivati,ha fatto una. Dopo che una fan le ha nominato gli attacchi di panico, lei ha ammesso di averne sofferto in passato, addirittura per anni. Come in molti ...