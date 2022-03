Emergenza infinita, vogliono il bollettino dei morti climatici (Di martedì 1 marzo 2022) Era gran tempo che aspettavamo. C’era la tesi, il Covid; l’antitesi, il Clima; mancava la sintesi hegeliana: eccola, nella persona del professor Riccardo Valentini, docente di Ecologia forestale, “scienziato autore dei precedenti rapporti Ipcc”. Lo riassume Repubblica, testata ecologica, informandoci che l’esperto è un Premio Nobel 2007, di gruppo ma pur sempre Nobel: per la Pace per gli sforzi contro il surriscaldamento. Gli sforzi. Viene in mente Greta, concentratissima, mentre piglia foco, sai, a volte, la dieta vegana. Valentini è sconsolato per l’inerzia di questi ultimi trent’anni, detta anche “il bla bla bla”, chissà a noi che parevano i fantastiliardi bruciati in miraboliche transizioni verdi. Niente, niente, niente, siamo al punto di partenza e «Forse solo un bollettino dei morti quotidiani per clima, come è stato per il Covid, ci spronerà a ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 1 marzo 2022) Era gran tempo che aspettavamo. C’era la tesi, il Covid; l’antitesi, il Clima; mancava la sintesi hegeliana: eccola, nella persona del professor Riccardo Valentini, docente di Ecologia forestale, “scienziato autore dei precedenti rapporti Ipcc”. Lo riassume Repubblica, testata ecologica, informandoci che l’esperto è un Premio Nobel 2007, di gruppo ma pur sempre Nobel: per la Pace per gli sforzi contro il surriscaldamento. Gli sforzi. Viene in mente Greta, concentratissima, mentre piglia foco, sai, a volte, la dieta vegana. Valentini è sconsolato per l’inerzia di questi ultimi trent’anni, detta anche “il bla bla bla”, chissà a noi che parevano i fantastiliardi bruciati in miraboliche transizioni verdi. Niente, niente, niente, siamo al punto di partenza e «Forse solo undeiquotidiani per clima, come è stato per il Covid, ci spronerà a ...

