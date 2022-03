Elia Viviani | “Al Mondiale ci penso | al ritiro no Ineos ha cambiato modo di correre Ho ancora 3 obiettivi…”

(Di martedì 1 marzo 2022) Portabandiera ai Giochi Olimpici di Tokyo, bronzo olimpico nell’Omnium e orodell’Eliminazione. Il 2021 disi è chiuso in crescendo e il 2022 per il veronese di Isola della Scala e classe 1989 è cominciato nel migliore dei modi. Prima la sua compagna di vita Elena (Cecchini, ndr) ha detto sì (il matrimonio si terrà a ottobre a Udine a casa della sposa) e poi la vittoria nella prima tappa del Tour de la Provence in magliaGrenadiers, squadra in cui aveva già militato dal 2015 al 2017 (quando si chiamavaSky), prima della parentesi Quick-Step e Cofidis, e che lo accompagnerà fino a Parigi 2024 doveha dei grandi obiettivi e un sogno nel cassetto. “Se il 2024 sarà il mio ultimo anno? Al momento ho così tanta voglia die ...

Ancora fermo ai box, così comee Moncini. Ecco l'elenco completo: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 ...Nel Benevento assente Farias, squalificato, oltre agli indisponibili, Moncini e Masciangelo. In difesa c'è Barba , in attacco invece Forte è in vantaggio nel ballottaggio con Lapadula. ...Elia Viviani è pronto a vivere un 2022 da protagonista: "Quest’inverno ho lavorato molto e ho cominciato questa stagione subito bene e ho quindi avuto le giuste risposte. Mi aspettavo qualcosa in più ...Elia Viviani è pronto a vivere un 2022 da protagonista: "Quest’inverno ho lavorato molto e ho cominciato questa stagione subito bene e ho quindi avuto le giuste risposte. Mi aspettavo qualcosa in più ...