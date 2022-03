Elettricità Futura: “Dalla Russia importiamo anche il carbone. La soluzione? Rinnovabili” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Nel suo discorso odierno in Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato a sottolineare l’urgenza di puntare sulle Rinnovabili e investire nello sviluppo del biometano, continuando a semplificare le procedure burocratiche, unico e vero ostacolo alla loro diffusione. Concordo pienamente con il Premier, dobbiamo essere energeticamente più indipendenti, è vero, ne va della nostra libertà non solo della nostra prosperità! E’ un momento complicatissimo e a fronte del rischio dell’interruzione delle forniture di gas Dalla Russia non è possibile escludere nessuna soluzione. Va però ricordato che l’unico modo di aumentare la sicurezza energetica dell’Italia è valorizzare al massimo i nostri asset nazionali. anche il carbone, come il gas, viene importato per il 40% ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Nel suo discorso odierno in Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato a sottolineare l’urgenza di puntare sullee investire nello sviluppo del biometano, continuando a semplificare le procedure burocratiche, unico e vero ostacolo alla loro diffusione. Concordo pienamente con il Premier, dobbiamo essere energeticamente più indipendenti, è vero, ne va della nostra libertà non solo della nostra prosperità! E’ un momento complicatissimo e a fronte del rischio dell’interruzione delle forniture di gasnon è possibile escludere nessuna. Va però ricordato che l’unico modo di aumentare la sicurezza energetica dell’Italia è valorizzare al massimo i nostri asset nazionali.il, come il gas, viene importato per il 40% ...

