È sempre mezzogiorno non va in onda? Ecco cosa è successo ad Antonella Clerici (Di martedì 1 marzo 2022) È sempre mezzogiorno non partirà alle 12. Il programma condotto da Antonella Clerici subirà un piccolo ritardo. Ecco il motivo. Tra i programmi che accompagnano al momento del pranzo, c'è È sempre mezzogiorno. L'appuntamento con il programma condotto da Antonella Clerici è sempre alle 12 ma nella giornata di oggi subirà un piccolo ritardo. La decisione è stata presa dalla Rai. Chi segue il mondo televisivo sa che i programmi possono essere spostati o, addirittura, rinviati. L'emittenti hanno priorità a cui devono dare spazio. In questo caso, l'attualità è segnata dal conflitto tra Ucraina e Russia. Proprio per questo motivo, È sempre mezzogiorno subirà un ritardo.

