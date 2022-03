È il presidente di un club di Serie A | oggi confessa | “Sono stato un grande tifoso del Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 marzo 2022) Danilo Iervolino,della Salernitana, ha rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore, in cui parla delle possibilità di salvezza della squadra granata e del suo passato legato al. Di seguito quanto evidenziato: “La sfida che mi appassiona e mi impegna di più in questo momento è la Salernitana.cresciuto nel mito di Maradona eun grandeldella Salernitana. Sulla salvezza i bookmakers si sbagliano perché non considerano la forza della passione”. FOTO: Imago – Danilo Iervolino SalernitanaChi è Danilo Iervolino Danilo Iervolino, 43 anni, imprenditore napoletano, originario di Palma Campania è il nuovo proprietario della Salernitana. Èil ...