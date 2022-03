Draghi dichiara lo stato di emergenza umanitaria

(Di martedì 1 marzo 2022) «L’Italia è pronta a fare di più, sia attraverso le principali organizzazioni umanitarie attive sul luogo, sia con donazioni materiali. Nel Consiglio dei ministri di ieri abbiamo stanziato 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina». Così il presidente del Consiglio, Mario, L'articolo

Advertising

NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - marcodimaio : Intervenendo a Firenze #Draghi dichiara lo stop allo #statodiemergenza a partire dal 1 aprile e l’impegno a riaprir… - peppiniellopz : RT @MZampedroni: POLITICA Governo Draghi prolunga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre Il governo dichiara lo stato di emergenza fino… - pietrofrigo : Se qualcuno aveva dei dubbi sulla posizione dell'Italia, sulla guerra della Russia all'Ucraina, Draghi dichiara 'ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dichiara

E il premier Mariogià venerdì in Parlamento aveva prospettato di "rafforzare il corridoio ...il ministro degli Esteri da Algeri. Dalla Farnesina trapela subito ottimismo sull'arrivo ...Una scelta fatta con il via libera dell'Unione Europea e dopo i colloqui del premiercon il ... 78 Cost.); Il Presidente della repubblicalo stato di guerra deliberato (art. 87 Cost.); ...Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto questa mattina per parlare degli sviluppi del conflitto Russia-Ucraina. «Per farlo – ha aggiunto ancora il premier rivolgendosi al Senato ...Federica Panicucci senza parole a Mattino Cinque News dopo la confessione drammatica di un'ospite: "E' inimmaginabile" E' finita anche questa nuova ...