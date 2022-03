Draghi alla Camera: «Non ci volteremo dall’altra parte. Sì all’invio di armi ai combattenti ucraini» (Di martedì 1 marzo 2022) È il giorno di Mario Draghi. La mattina in Senato, il pomeriggio alla Camera il premier affronta il nodo della crisi russo-ucraina. E spiega l’eccezionalità della situazione che vede l’Italia schierarsi al fianco di Kiev. Parla di ragioni di «straordinaria necessità e urgenza». E di un secondo e «molto difficile» decreto a sostegno dell’Ucraina. Che deroga alla legge 185 del 1990 sull’esportazione di armi. Draghi: al fianco di Kiev con gli alleati Nato Dice di credere nel dialogo, “ma ora non è il momento.” A sostegno dell’Ucraina, stato libero e sovrano, aggredito dalle truppe di Putin, non basta la solidarietà. Occorre l’invio di mezzi per sostenere la resistenza dell’Ucraina. “Una lunga colonna di mezzi militari, lunga oltre 60 chilometri stando alle notizie di stampa di oggi, è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) È il giorno di Mario. La mattina in Senato, il pomeriggioil premier affronta il nodo della crisi russo-ucraina. E spiega l’eccezionalità della situazione che vede l’Italia schierarsi al fianco di Kiev. Parla di ragioni di «straordinaria necessità e urgenza». E di un secondo e «molto difficile» decreto a sostegno dell’Ucraina. Che derogalegge 185 del 1990 sull’esportazione di: al fianco di Kiev con gli alleati Nato Dice di credere nel dialogo, “ma ora non è il momento.” A sostegno dell’Ucraina, stato libero e sovrano, aggredito dalle truppe di Putin, non basta la solidarietà. Occorre l’invio di mezzi per sostenere la resistenza dell’Ucraina. “Una lunga colonna di mezzi militari, lunga oltre 60 chilometri stando alle notizie di stampa di oggi, è ...

