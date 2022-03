Draghi al Senato: “Gli italiani lascino Kiev con ogni mezzo disponibile” (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar – “Gli italiani lascino Kiev con ogni mezzo disponibile“: Mario Draghi parla al Senato della guerra in Ucraina e invita i nostri connazionali ad andare via dalla capitale ucraina il prima possibile. Poi il premier ha condannato l’attacco russo, paragonandolo in modo non proprio originale all’invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939 (avrebbe potuto citare l’Urss, che la invase da Est). Per poi esprimere solidarietà per l’Ucraina, affermando che il Paese va difeso in ogni modo possibile, anche militarmente. “L’eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili”, afferma il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar – “Glicon“: Marioparla aldella guerra in Ucraina e invita i nostri connazionali ad andare via dalla capitale ucraina il prima possibile. Poi il premier ha condannato l’attacco russo, paragonandolo in modo non proprio originale all’invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939 (avrebbe potuto citare l’Urss, che la invase da Est). Per poi esprimere solidarietà per l’Ucraina, affermando che il Paese va difeso inmodo possibile, anche militarmente. “L’eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili”, afferma il ...

Advertising

borghi_claudio : Molto opportuna la specifica di Draghi in Senato. Come vi avevo detto ieri sera lo stato di emergenza umanitario se… - Palazzo_Chigi : Draghi: Le immagini che arrivano dall'#Ucraina segnano la fine delle illusioni. L’eroica resistenza del popolo ucra… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato Diretta - Alberto93383706 : RT @byoblu: ?? ULTIM’ORA ?? Il discorso di #Draghi in Senato: 31 marzo stop a #statodiemergenza Covid, ma inizia emergenza umanitaria per #U… - sierraf31 : RT @ilpost: L'inizio del discorso di Draghi al Senato, notevole: -