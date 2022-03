Djokovic, il giorno degli addii: coach Vajda se ne va e lo sponsor Peugeot lo saluta (Di martedì 1 marzo 2022) una giornata di addii in casa Djokovic. L'ex numero 1 al mondo, superato da Daniil Medvedev nel ranking mondiale dopo 361 settimane di leadership, si è separato dallo storico coach Marian Vajda. Il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 marzo 2022) una giornata diin casa. L'ex numero 1 al mondo, superato da Daniil Medvedev nel ranking mondiale dopo 361 settimane di leadership, si è separato dallo storicoMarian. Il ...

