Disney, Sony, Warner Bros e Netflix. L’intrattenimento contro la guerra di Mosca (Di martedì 1 marzo 2022) Forti sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin, non solo sul fronte economico e finanziario ma anche su quello culturale e di intrattenimento. Social network, applicazioni, piattaforme di streaming e case di produzione cinematografiche stanno prendendo posizione contro Mosca per l’invasione in Ucraina. Warner Bros, Disney e Sony hanno deciso di sospendere l’uscita dei film nei cinema russi, vista l’escalation degli ultimi giorni. I russi non potranno vedere “Batman”, “Red” né “Morbius”, tra gli altri film in uscita. Il blockbuster della Warner Bros “Batman” sarebbe dovuto uscire questo venerdì nelle sale russe, ma la casa di produzione si è pronunciata duramente: “Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina Warner ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) Forti sanzionila Russia di Vladimir Putin, non solo sul fronte economico e finanziario ma anche su quello culturale e di intrattenimento. Social network, applicazioni, piattaforme di streaming e case di produzione cinematografiche stanno prendendo posizioneper l’invasione in Ucraina.hanno deciso di sospendere l’uscita dei film nei cinema russi, vista l’escalation degli ultimi giorni. I russi non potranno vedere “Batman”, “Red” né “Morbius”, tra gli altri film in uscita. Il blockbuster della“Batman” sarebbe dovuto uscire questo venerdì nelle sale russe, ma la casa di produzione si è pronunciata duramente: “Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina...

Advertising

repubblica : 'Batman', 'Morbius', 'Turning red' non escono in Russia. Disney, Sony e Warner, le major del cinema bloccano i film - classcnbc : CAFFÈ RISTRETTO 5 cose da sapere prima che aprano i mercati: ??Borse: #Mosca resta chiusa, test inflazione per Ita… - Milo20i : RT @ultimenotizie: I giganti dell'intrattenimento Disney, WarnerMedia e Sony Pictures hanno sospeso l'uscita nelle sale dei loro film in #R… - antbar12 : RT @RadioSpada: ?? Disney, Warner e Sony orientate a sospendere uscita nuovi film nelle sale russe. Ma non si capisce se sia una minaccia o… - CiNeMaPpAzZoNe : RT @CinecittaNews: Le Major hollywoodiane @DisneyStudios, @warnerbros e @SonyPictures bloccano le uscite in sala e in streaming in Russia,… -