Disney, Sony e Warner Bros: stop alle proiezioni per la Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Disney e Sony annullano tutte le loro prossime uscite nelle sale russe, tra cui il film Pixar Turning Red e Morbius. Warner Bros ha ritirato The Batman. Da Morbius a The Batman: interrotte in Russia le prossime uscite cinematografiche da Disney, Sony e Warner Bros Sono state sospese le prossime uscite in sala dai grandi studio hollywoodiani. A causa dell'invasione dell'Ucraina, Disney, Sony e Warner Bros hanno annunciato di aver arrestato l'uscita dei loro prossimi film in Russia. Disney è stata la prima major cinematografica ad aver dichiarato la scelta. A pochi giorni dall'uscita del film Pixar Turning Red e all'uscita del

