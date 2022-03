Disney+ marzo 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv (Di martedì 1 marzo 2022) Su Disney+ marzo 2022 è un mese ricco di novità in catalogo: tra le uscite di questo mese segnaliamo: le nuove serie Bless This Mess e Star. Da evidenziare il ritorno, dopo una pausa, di Grey's Anatomy e The Resident. marzo 2022 è un mese ricco di novità in catalogo per la piattaforma streaming Disney+. Dal film West Side Story, diretto da Steven Spielberg e candidato a 7 premi Oscar 2022, alla serie Moon Knight, basata sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, con Oscar Isaac e Ethan Hawke. Segnaliamo, infine, l'arrivo sulla piattaforma multimediale del film Pixar Red e del biopic Gli Occhi di Tammy Faye, con Jessica Chastain e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) Suè un mese ricco diin: tra le uscite di questo mese segnaliamo: le nuoveBless This Mess e Star. Da evidenziare il ritorno, dopo una pausa, di Grey's Anatomy e The Resident.è un mese ricco diinper la piattaforma streaming. DalWest Side Story, diretto da Steven Spielberg e candidato a 7 premi Oscar, allaMoon Knight, basata sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, con Oscar Isaac e Ethan Hawke. Segnaliamo, infine, l'arrivo sulla piattaforma multimediale delPixar Red e del biopic Gli Occhi di Tammy Faye, con Jessica Chastain e ...

