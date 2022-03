Disney+ catalogo: i nuovi titoli in uscita a Marzo 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Disney+ arricchirà il suo catalogo con tante novità nel mese di Marzo 2022. A partire dai primissimi giorni del mese arriveranno tanti film e serie tv. Tra le serie più attese ci sono Better Things e Ducktales. Tra i film, invece, arriveranno Red e La Fiera delle illusioni-Nightmare Alley. catalogo Disney+ Marzo 2022: i film e le serie tv in uscita Il catalogo Disney+ di Marzo 2022 sarà ricco di novità sin dai primi giorni del mese. Mercoledì 2 Marzo usciranno il film West side story, i documentari Bear Grills: Celebrity edition e Il cacciatore di dinosauri-Mongolia e le serie tv Star, Bless This Mess, Better Things (terza stagione), Running Man: ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 marzo 2022)arricchirà il suocon tante novità nel mese di. A partire dai primissimi giorni del mese arriveranno tanti film e serie tv. Tra le serie più attese ci sono Better Things e Ducktales. Tra i film, invece, arriveranno Red e La Fiera delle illusioni-Nightmare Alley.: i film e le serie tv inIldisarà ricco di novità sin dai primi giorni del mese. Mercoledì 2usciranno il film West side story, i documentari Bear Grills: Celebrity edition e Il cacciatore di dinosauri-Mongolia e le serie tv Star, Bless This Mess, Better Things (terza stagione), Running Man: ...

