Disastro maltempo | alluvioni e indondazioni Bilancio drammatico | morti e dispersi | migliaia di evacuati

(Di martedì 1 marzo 2022) Una delle peggiori inondazioni sta devastando il Paese: ilè pesante e parla di 9, 11e 40mila persone evacuate. Decine di residenti hanno trascorso ore intrappolati sui tetti delle proprie case negli ultimi giorni a Lismore, nel Nuovo Galles del Sud in Australia. Il governo dello Stato parla anche di decine didi persone che sono state costrette a lasciare la loro casa e altre 300mila sono state poste sotto avviso di evacuazione. Si tratta delle peggiori inondazioni nelle regioni dal 2011. È dall’inizio della settimana che piogge torrenziali stanno interessando diverse zone del Paese: in particolare la regione del Queensland lasciando una scia di devastazione, i cui danni devono essere ancora quantificati; la città di Brisbane (la terza più popolosa) e la città di Lismore, 600 km a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disastro maltempo

Sky Tg24

Diretto e prodotto da Daniel Gordon, il film di due ore racconta il, le indagini ei loro ... Mentre il pronto soccorso è allagato per un'ondata di, Alyson e Hugo cercano di gestire il ...... a cui tipicamente è associato un forte(con temporali, piogge e vento fortissimi) causa ... Prima di Katrina, Andrew deteneva il record dinaturale più costoso della storia a stelle e ...I danni causati dalle tempeste degli ultimi giorni in Olanda ammontano a oltre mezzo miliardo di euro di danni ...SAN CALOGERO (VIBO VALENTIA) – La frana di località “Lirda-Sbarrera” (LEGGI), già colpita da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico nel 2018, non si è assestata e quella parte del paese che si ...