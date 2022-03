Diga Campolattaro | Maglione | “Con il PNRR l’agricoltura del Sannio riparte”

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Con la definitiva programmazione delle risorse finanziarie rese disponibili dale dalla Regione Campania per ladi, si può finalmente sperare in una fase di crescita per il comparto agricolo locale. La decisione della Giunta regionale di coprire interamente anche le opere irrigue, da realizzare insieme a quelle di potabilizzazione, è un’ottima notizia. È doveroso ringraziare la Coldiretti e il presidente Gennaro Masiello per l’impegno propulsivo a sostegno di questo progetto, che sin dal primo momento ho condiviso e sostenuto”, queste le parole del deputato M5S Pasquale. “Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – prosegue il deputato – se destinate a progetti strategici possono rivoluzionare l’economia locale ...

L ' U n i o n e r e g i o n al e C o ns o rz i g e s t i o n e e T u te l a d e l T e r r i t o r i o e A c qu e i r r i g u e - A nb i C a m p a n i a val u t a p o s i t iva m en t e il c om p l e t ...... relativa alle opere irrigue, la Giunta regionale ha completato la programmazione delle risorse finanziarie che coprono l'intero costo del progetto riguardante ladi. Al ...«Apprendiamo con soddisfazione l'annuncio della giunta regionale che ha deliberato oggi un ulteriore stanziamento, su risorse proprie, per finanziare le opere irrigue previste nel ...“Apprendiamo con soddisfazione l’annuncio della Giunta regionale che ha deliberato oggi un ulteriore stanziamento, su risorse proprie, per finanziare le opere irrigue previste nel ...