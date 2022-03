Dia confisca 5 milioni al “re della plastica” di Vittoria (Di martedì 1 marzo 2022) Beni per cinque milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Catania all’imprenditore Giovanni Donzelli, attivo nel settore del recupero e della trasformazione di materie plastiche nella provincia di Ragusa, ritenuto vicino all’organizzazione mafiosa denominata ‘Stidda’ attiva nel Vittoriese. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale etneo su proposta congiunta del procuratore e del direttore della Dia. Secondo l’accusa, l’imprenditore avrebbe implementato affari e patrimonio reimpiegando i proventi delle estorsioni del gruppo criminale che, colpito e disarticolato da operazioni e sentenze di condanna, aveva affidato il proprio ‘capitale’ a insospettabili per reinvestirlo in attività economiche apparentemente lecite.La figura dell’imprenditore, già condannato con sentenza ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022) Beni per cinquedi euro sono statiti dalla Dia di Catania all’imprenditore Giovanni Donzelli, attivo nel settore del recupero etrasformazione di materie plastiche nella provincia di Ragusa, ritenuto vicino all’organizzazione mafiosa denominata ‘Stidda’ attiva nel Vittoriese. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale etneo su proposta congiunta del procuratore e del direttoreDia. Secondo l’accusa, l’imprenditore avrebbe implementato affari e patrimonio reimpiegando i proventi delle estorsioni del gruppo criminale che, colpito e disarticolato da operazioni e sentenze di condanna, aveva affidato il proprio ‘capitale’ a insospettabili per reinvestirlo in attività economiche apparentemente lecite.La figura dell’imprenditore, già condannato con sentenza ...

