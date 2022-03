'Destinazione non umana': la regista Valentina Esposito e la compagnia 'Fact' emozionano il pubblico (Di martedì 1 marzo 2022) di Alessia de Antoniis Il teatro India di Roma ha ospitato il nuovo lavoro di Valentina Esposito e della compagnia Fact , Fort Apache Cinema Teatro . Dopo il successo ottenuto con "Famiglia", il ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) di Alessia de Antoniis Il teatro India di Roma ha ospitato il nuovo lavoro die della, Fort Apache Cinema Teatro . Dopo il successo ottenuto con "Famiglia", il ...

Advertising

eterocromia_ : C'è questo corriere g*s a cui pesa il sedere portarmi le cose a destinazione, mi chiama sul cellulare sperando che… - giorgiomenotti1 : @GiovaQuez Anche questi, non sono ancora arrivati a destinazione. ?????? Aspettiamo un po’. - CirianiCarlo : RT @BubaBubmar: Putler ha imboccato una strada dalla destinazione incerta e non può tornare a casa a mani vuote. - Nebbia062 : @gta1981 @AxlGuidato Non so dove abbia preso la notizia lui; io ti riporto quanto dettomi dagli amici ucraini: sono… - 7princ_8 : 'Non ancora ventenne arriverà al binario 9¾ per salire sul treno destinazione Hogwarts' Verissimo che ricorda che R… -