Dentro il magazzino di Brescia dove la comunità ucraina raccoglie aiuti da spedire alla frontiera: “Facciamo la nostra parte, fermate le bombe” (Di martedì 1 marzo 2022) “La situazione è critica: non possiamo stare a guardare ma ognuno deve fare la sua parte”. Da quando è iniziata la guerra, la comunità ucraina di Brescia non ha mai smesso di raccogliere aiuti da inviare alle popolazioni. “In questa guerra ognuno ha il suo ruolo – spiega Olga – c’è chi combatte, chi cura i feriti, chi prepara da mangiare e poi ci siamo noi che inviamo aiuti dall’Italia”. Dopo i bombardamenti sulla città di Kharkiv servono “con urgenza medicinali, antidolorifici, garze, aghi” spiegano alcune donne mentre preparano i pacchi da spedire in frontiera. Ogni giorno in questo magazzino nella periferia sud di Brescia, a Folzano, partono autobus e camioncini pieni di aiuti per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “La situazione è critica: non possiamo stare a guardare ma ognuno deve fare la sua”. Da quando è iniziata la guerra, ladinon ha mai smesso direda inviare alle popolazioni. “In questa guerra ognuno ha il suo ruolo – spiega Olga – c’è chi combatte, chi cura i feriti, chi prepara da mangiare e poi ci siamo noi che inviamodall’Italia”. Dopo i bombardamenti sulla città di Kharkiv servono “con urgenza medicinali, antidolorifici, garze, aghi” spiegano alcune donne mentre preparano i pacchi dain. Ogni giorno in questonella periferia sud di, a Folzano, partono autobus e camioncini pieni diper ...

