Dell’amore e dell’onore: il primo fan film di Star Trek realizzato in Italia? (Di martedì 1 marzo 2022) Venerdì 25 febbraio è stato presentato a Torino il teaser di “Dell’amore e dell’onore”, il primo fan film di Star Trek realizzato in Italia, che è possibile visionare da qui:https://youtu.be/nzmc3ri5WOo Scritto da Jack Ponissi, il film viene girato a Torino con un cast di attori teatrali e punta ad essere un prodotto di alto livello cinematografico. Ambientato nel ventitreesimo secolo, il film narra di come un’apparente missione di routine possa inaspettatamente diventare una battaglia di armi e di intelletti, in una corsa contro il tempo in cui l’equipaggio dovrà lottare per rimanere vivo. Come ogni buona storia di Star Trek, non mancano spunti di etica e filosofia, ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 1 marzo 2022) Venerdì 25 febbraio è stato presentato a Torino il teaser di “”, ilfandiin, che è possibile visionare da qui:https://youtu.be/nzmc3ri5WOo Scritto da Jack Ponissi, ilviene girato a Torino con un cast di attori teatrali e punta ad essere un prodotto di alto livello cinematografico. Ambientato nel ventitreesimo secolo, ilnarra di come un’apparente missione di routine possa inaspettatamente diventare una battaglia di armi e di intelletti, in una corsa contro il tempo in cui l’equipaggio dovrà lottare per rimanere vivo. Come ogni buona storia di, non mancano spunti di etica e filosofia, ...

