Deliveroo lancia Hop, la spesa a casa in 10 minuti. Debutto a Milano (Di martedì 1 marzo 2022) Deliveroo lancia oggi in Italia il suo nuovo servizio di consegna rapida di generi alimentari. Si chiama "Deliveroo Hop" e "opera – si legge in una nota della società – attraverso negozi di sola consegna di generi alimentari, offrendo ai consumatori oltre 1.500 prodotti in appena 10 minuti. Il servizio trae beneficio da una profonda integrazione tra la tecnologia di nuova concezione di Deliveroo per la gestione della spesa e gli asset tecnologici dell'azienda, nonché dell'esperienza internazionale di Carrefour nella grande distribuzione e la sua selezione di prodotti e brand, compresi i più richiesti a livello nazionale ed internazionale, e quelli a marchio Carrefour". Deliveroo ha già una forte presenza in Italia, dove copre oltre la metà della popolazione, e ...

