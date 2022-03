De Telegraaf - Mazraoui: Milan in corsa per il terzino insieme al Dortmund, ma Barcellona in pole (Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News Il Milan avrebbe messo nel mirino il terzino dell'Ajax Mehdi Mazraoui. Il giocatore, classe 1998, sarebbe finito nel radar dei rossoneri insieme al Borussia Dortmund, ma in pole position per portarlo in Italia ci sarebbe il Barcellona.? Secondo i colleghi olandesi, la prima offerta rossonera è stata giudicata troppo bassa dai giocatori, quindi un'offerta più alta è stata fatta tramite il club di Aldo Rossi. Il Milan sta gareggiando anche con Borussia Dortmund e Barcellona, ??con il club del Barca attualmente in testa al terzino marocchino. Secondo il quotidiano olandese "De Telegraaf", il Milan sarebbe in corsa per il ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News Ilavrebbe messo nel mirino ildell'Ajax Mehdi. Il giocatore, classe 1998, sarebbe finito nel radar dei rossonerial Borussia, ma inposition per portarlo in Italia ci sarebbe il.? Secondo i colleghi olandesi, la prima offerta rossonera è stata giudicata troppo bassa dai giocatori, quindi un'offerta più alta è stata fatta tramite il club di Aldo Rossi. Ilsta gareggiando anche con Borussia, ??con il club del Barca attualmente in testa almarocchino. Secondo il quotidiano olandese "De", ilsarebbe inper il ...

Ultime Notizie dalla rete : Telegraaf Mazraoui Roma e Napoli, un terzino verso la Spagna Commenta per primo Roma e Napoli stanno seguendo e trattando per un possibile acquisto a parametro zero, Noussair Mazraoui in scadenza con l'Ajax. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf in Olanda, non c'è il Milan fra i club interessati, bensì c'è il Barcellona che ha avuto contatti diretti con il suo agente, ...

'Beweging rondom Mazraoui, AC Milan strijdt met Barcelona en BVB' Het spel rondom Noussair Mazraoui is op de wagen, meldt De Telegraaf. FC Barcelona en Borussia Dortmund hadden de rechtsback al op de korrel, nu heeft AC Milan zich voor hem gemeld. Mazraoui loopt na ...

