De Ligt | che apertura | ' Le parole di Raiola? Di tre mesi fa Tante cose possono cambiare'

Advertising

tancredipalmeri : Serve davvero che De Ligt vada a triplicare un giocatore già raddoppiato, lasciando una prateria a Parejo?! Poi pe… - forumJuventus : GdS- Del Piero: 'Juve favorita agli ottavi, ma i quarti non siano l'obiettivo minimo. È una squadra ad alto potenzi… - Gia_Pezzi : @armagio La presenza di uno dei due docenti di Harvard non può che portare beneficio anche a De Ligt. Contro l'Empo… - thegrandmaximus : RT @salpaladino: Che De Ligt fosse un gigante lo si era capito già ai tempi dell’Ajax, alla Juve lo ha solo confermato. Indipendentemente d… - marsiglia_lara : RT @salpaladino: Che De Ligt fosse un gigante lo si era capito già ai tempi dell’Ajax, alla Juve lo ha solo confermato. Indipendentemente d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt che

Matthijs deha parlato con estrema schiettezza al portale olandese Rondo , senza farsi trascinare dall'emotività. Con un passaggio ultimo sul rapporto col clubin qualche modo consolida la ...... pian piano, l'eredità di Bonucci e Chiellini,si alternano al suo fianco anche a causa dei problemi fisicine stanno condizionando la stagione. E per il futuro? Deapre la porta a una ...Abbiamo detto che dovevamo concentrarci per arrivare alla Champions League e da allora guardiamo partita per partita. Inter, Milan e Napoli hanno continuato a perdere punti e ora siamo solo dietro di ...(TUTTO mercato WEB) Ascolta la versione audio dell'articolo. De Ligt ha parlato così del futuro, “replicando” alle parole di Raiola che annunciava un possibile addio a fine stagione dalla Juve. Nella ...