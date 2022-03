Dall'opposizione Fratelli d'Italia (più di Salvini) si schiera con il governo su Putin (Di martedì 1 marzo 2022) Non sono più tempi di “partenariato” tra il partito di Vladimir Putin e la Lega di Matteo Salvini (la Lega ha detto di averlo disdetto). Ma se è vero che Salvini ha ribadito domenica sera “fiducia nel governo nel fermare l’aggressione” russa dopo essere apparso (domenica pomeriggio, a “Mezz’ora in più”) contrario alla via dell’invio di materiale bellico, è anche vero che ieri da un lato ha ribadito “l’appoggio a qualsiasi richiesta di Draghi” e Dall’altro ha però invitato alla “cautela” quando “si parla di bombe”. Nei toni della reazione a Putin il centrodestra non è insomma del tutto uniforme, e Fratelli d’Italia, Dall’opposizione, sulla risposta da dare si pone sulla linea governativa. Dice il vicepresidente del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Non sono più tempi di “partenariato” tra il partito di Vladimire la Lega di Matteo(la Lega ha detto di averlo disdetto). Ma se è vero cheha ribadito domenica sera “fiducia nelnel fermare l’aggressione” russa dopo essere apparso (domenica pomeriggio, a “Mezz’ora in più”) contrario alla via dell’invio di materiale bellico, è anche vero che ieri da un lato ha ribadito “l’appoggio a qualsiasi richiesta di Draghi” e’altro ha però invitato alla “cautela” quando “si parla di bombe”. Nei toni della reazione ail centrodestra non è insomma del tutto uniforme, ed’, sulla risposta da dare si pone sulla linea governativa. Dice il vicepresidente del ...

Ultime Notizie dalla rete : Dall opposizione Possiamo cominciare a immaginare una Russia senza Putin? Invece a cinque giorni dall'inizio dell'invasione lo scenario è molto diverso: l'offensiva russa è ... A questo va aggiunta l'assenza di un'opposizione in grado di imporre un cambio di rotta, come ...

La Russia e l'Ucraina secondo Putin ...hanno preso forma all'indomani di quelle che sono state le più grandi proteste di opposizione ... è forse questo il reale momento in cui la narrazione storica promossa dall'élite politica russa ha ...

