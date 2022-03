Dall’elettricità al biometano | la lenta riconversione della centrale messinese

Leggi su cityroma

(Di martedì 1 marzo 2022) Il viaggio de La Repubblica attraverso la transizione energetica italiana, la serie di articoli che segue da vicino i progetti di solare ed eolico in Italia e le numerose difficoltà che si trovano ad affrontare, fa tappa a San Filippo del Mela, Messina. Qui fa discutere il progetto del gruppo A2A, che vuole trasformare il proprio impianto inquinante con un pacchetto di investimenti che prevede fra l’altro la produzione di 18,5 Megawatt di energia a partire dalla gassificazione dell’immondizia.Il progetto, però, si è fermato di fronte al nocommissione regionale per le Valutazioni di impatto ambientale, che ha motivato la sua scelta spiegando che l’impianto “non è previsto nel piano provinciale per i rifiuti”. Il gruppo A2A ha fatto ricorso al Tar, ma per il momento i giudici, pronunciandosi però solo sulla richiesta di sospensiva, hanno dato loro torto e così, ...