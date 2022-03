Dalla Spagna | Pogba ha firmato un pre contratto con il PSG

(Di martedì 1 marzo 2022)ne sono sicuri:hacon il PSG Niente Real Madrid, niente Juventus: Paulla prossima stagione vestirà la maglia del PSG. Sono queste le indiscrezioni che arrivano. Insono sicuri: il centrocampista francese avrebbe giàun pre accordo con il club parigino.è in scadenza a giugno con il Manchester United e aveva già manifestato più volte la sua intenzione di non rimanere con i Red Devils. Su di lui si era precipitato il Real Madrid e la Juventus, che sognava un incredibile ritorno a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportmediaset : Dalla Spagna: #Pogba ha firmato un pre accordo col Psg. #SportMediaset - juventusfc : La Juve è rientrata dalla Spagna ?? Le ultime dal #TrainingCenter ?? + Aggiornamento su #AlexSandro e @WMckennie - gilnar76 : Dembele Juve, la telenovela continua. Le ultime dalla Spagna #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - BianconeraNews : #Pogba non tornerà alla #Juventus: il francese avrebbe già firmato un pre accordo con un'altra big europea.… - junews24com : Dembele Juve, la telenovela continua. Le ultime dalla Spagna - -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

Alfredo Pedullà

Solitamente torno da Milano a Bergamomia fidanzata. Mi piace stare in cucina. Mi riesce bene ... Più o meno è quello che ho fatto anche io, visto che ho vissuto otto anni ine ho vissuto ...A Pier Paolo Pasolini il festival dedicherà un tributo, programmando due film a 100 annisua ... Gran Bretagna - USA 2022 ? La fortuna di Alejandro Amenábar,2021 ? Vous Ne Désirez Que Moi ...Dalla Spagna proviene una voce che sta facendo molto discutere: secondo il portale “Todofichajes.com”, Paul Pogba avrebbe un pre-accordo con il Paris Saint Germain. A giugno, dunque, il classe 1993 ...Nel nord-ovest dell'Italia e in Spagna non piove da quasi due mesi ... di persone stanno attraversando la crisi idrica più grave dal 1981 a questa parte.The Source è solo l'ultima delle tante ...