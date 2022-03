Dal tennis al pugilato: gli atleti ucraini scendono in guerra (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo i fratelli Klitschko, alle fila dei pugili ucraini che hanno deciso di difendere il Paese dall’invasione russa ) (leggi qui) si aggiunge Vasiliy Lomachenko. L’ex campione del mondo ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e con un fucile a tracolla. “Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko è uno di questi”, si legge nella didascalia del post. Lomachenko, raggiunto dalla notizia dell’aggressione russa mentre si trovava in Grecia, è frettolosamente rientrato in patria attraverso la Romania. L’ex campione del mondo dei pesi leggeri 34enne si è unito a un battaglione di difesa vicino a Odessa. A quattro giorni dall’inizio dell’offensiva militare, molti atleti ucraini sono tornati per prendere le armi, Lomachenko si aggiunge al ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo i fratelli Klitschko, alle fila dei pugiliche hanno deciso di difendere il Paese dall’invasione russa ) (leggi qui) si aggiunge Vasiliy Lomachenko. L’ex campione del mondo ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e con un fucile a tracolla. “Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko è uno di questi”, si legge nella didascalia del post. Lomachenko, raggiunto dalla notizia dell’aggressione russa mentre si trovava in Grecia, è frettolosamente rientrato in patria attraverso la Romania. L’ex campione del mondo dei pesi leggeri 34enne si è unito a un battaglione di difesa vicino a Odessa. A quattro giorni dall’inizio dell’offensiva militare, moltisono tornati per prendere le armi, Lomachenko si aggiunge al ...

Tennis: Svitolina "Non affronterò rivali russe o bielorusse" La tennista ucraina si ritira dal torneo di Monterrey dove era attesa dalla Potapova MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) - Elina Svitolina rinuncia ...

Svitolina: "Non affronterò rivali russe o bielorusse" La tennista ucraina rinuncia al torneo Wta di Monterrey dove avrebbe dovuto affrontare al 1° turno la russa Anastasia Potapova ...

