Da The Batman a Morbius a Turning Red | lo stop del cinema in Russia per dire no alla guerra

(Di martedì 1 marzo 2022) Non solo interessi economici e politici. Lain Ucraina coinvolge anche le casetografiche. Che, per ribail loro no al conflitto russo-ucraino, hanno deciso di sospendere le prossime uscite in. Da Disney a Warner Bros a Sony Pictures: i prossimi film non saranno proiettati in. Ucraina sotto attacco russo: bombardamenti ed esplosioni nella capitale Kiev X ...

... Eternal Sunshine ofSpotless Mind e C'era una volta il West. Riguardo invece ai suoi personaggi dell'universo DC che predilige ha fatto i nomi di Harley Quinn,e ovviamente Peacemaker. ...Così Warner Bros: "Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina, WarnerMedia sta interrompendo l'uscita del film "" in Russia . Continueremo a monitorare l'evoluzione della situazione. ...Nelle sale del Paese non usciranno né 'Batman, né 'Red (Turning Red)', né 'Morbius'. Il blockbuster della Warner Bros ‘Batman’ sarebbe dovuto uscire venerdì. "Alla luce della crisi umanitaria in ...Previsto per il 10 marzo, Turning Red, film di animazione Pixar, non uscirà in Russia. Con una nota ufficiale, la Disney ha motivato la decisione collegandola all’«invasione non provocata dell’Ucraina ...