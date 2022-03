Da Putin ad Abramovich, gli oligarchi russi ora nascondono i loro yacht. 'Paura di danni e sabotaggi' (Di martedì 1 marzo 2022) Ogni guerra ha i suoi costi, e la russia lo sa bene. Nel timore di sequestri per via delle sanzioni o di sabotaggi , Vladimir Putin e gli altri oligarchi russi iniziano a nascondere i loro yacht , ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Ogni guerra ha i suoi costi, e laa lo sa bene. Nel timore di sequestri per via delle sanzioni o di, Vladimire gli altriiniziano a nascondere i, ...

Advertising

fattoquotidiano : Sofia Abramovich, la figlia di Roman contro Putin: “Lui vuole la guerra con l’Ucraina, non i russi” - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Per punire la #Russia non ci sono solo le sanzioni, 'bastano' anche i sell-off di mercato. Dopo tonfi ripetuti Polymetal e E… - serieB123 : Roman Abramovich, chi è il magnate russo: Putin, il Chelsea, lo yacht, i tre divorzi, il patrimonio - Rog_2 : RT @lauranaka: Per punire la #Russia non ci sono solo le sanzioni, 'bastano' anche i sell-off di mercato. Dopo tonfi ripetuti Polymetal e E… - lauranaka : Per punire la #Russia non ci sono solo le sanzioni, 'bastano' anche i sell-off di mercato. Dopo tonfi ripetuti Poly… -