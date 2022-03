Cyber war | i nuovi scenari di guerra raccontati da un esperto

Leggi su panorama

(Di martedì 1 marzo 2022) Il conflitto che sta oramai imperversando in Europa e vede coinvolte la Russia di Putin e l’Ucraina di Zelinsky è la dimostrazione concreta di quella che era stata definita la dottrina Gerasimov, oibrida: seminare il caos per realizzare gli obiettivi militari oltre confine, adottando una serie di strumenti propriamente bellici e non. Una commistione di attacchi, disinformazione, spionaggio, utilizzo di milizie paramilitari atti a minare la fiducia del nemico e seminare il caos per creare un fronte avversario disunito e che si poggia su basi meno solide. Come la dottrina poi si adatta alla realtà, lo stiamo scoprendo in questi giorni, ovviamente è tutto un altro discorso. Ciò non toglie che, nonostante in questi giorni, sul terreno, l’armata del Cremlino stia ora facendo i conti con l’accanita difesa da parte delle forze di Kiev, nelle ...