Cyber attacchi, è boom contro l'Ucraina: più 196 per cento (Di martedì 1 marzo 2022) Gli attacchi verso il governo e il settore militare ucraino sono aumentati drasticamente del 196%, nei primi tre giorni di combattimento. Mentre quelli alle organizzazioni russe sono aumentati del 4%. Le e-mail di phishing in lingua slavo-orientale sono aumentate di 7 volte, di cui un terzo dirette a persone di nazionalità russa, inviate da indirizzi e-mail ucraini. Sono i dati relativi ai Cyber-attacchi inerenti al conflitto Russia/Ucraina resi noti da Check Point Research (CPR), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, uno dei principali fornitori di soluzioni di Cybersecurity a livello globale. In Ucraina, la quantità complessiva di attacchi informatici per organizzazione è aumentata del 2%. Gli altri Paesi hanno avuto una diminuzione netta di ...

