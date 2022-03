Covid, vaccino Novavax al via: somministrate le prime 877 dosi (Di martedì 1 marzo 2022) E' partita con 877 dosi già inoculate, secondo il report del governo sulle vaccinazioni anti Covid in Italia, la somministrazione di Nuvaxovid (Novavax) in Italia, il nuovo vaccino che si basa sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) E' partita con 877già inoculate, secondo il report del governo sulle vaccinazioni antiin Italia, la somministrazione di Nuvaxovid () in Italia, il nuovoche si basa sulla ...

Advertising

gparagone : #NuovaZelanda: prove di ritorno al rispetto dei diritti civili.... Anche nell'avamposto delle restrizioni #Covid l… - Agenzia_Ansa : 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le cat… - Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - RicardoOrani : @gervasoni1968 Più precisamente dalla paura del covid piuttosto che del vaccino. ???? - silsermi : RT @CoGiafra: Per il 5,9% degli italiani il #Covid non esiste e per il 10,9% il #vaccino è inutile, il 5,8% è #terrapiattista, per il 10% l… -