Covid: premier Australia Morrison positivo al Covid (Di martedì 1 marzo 2022) Il premier Australiano Scott Morrison è risultato positivo al Covid - 19 ma continuerà ad assolvere tutte le sue responsabilità di primo ministro. Lo riferiscono i media Australiani. "Soffro di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Ilno Scottè risultatoal- 19 ma continuerà ad assolvere tutte le sue responsabilità di primo ministro. Lo riferiscono i mediani. "Soffro di ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di imprenditori #ANSA - SkyTG24 : Il premier ha annunciato che lo stato d’emergenza non proseguirà oltre il 31 marzo - Adnkronos : Da no vax ancora minacce social al premier #Draghi. #notizie - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: Draghi: lo Stato d’emergenza per l’Ucraina e quello per covid sono 2 cose diverse impegno di solidarietà, che non avrà c… - Damianodanny1 : Draghi: lo Stato d’emergenza per l’Ucraina e quello per covid sono 2 cose diverse impegno di solidarietà, che non a… -

