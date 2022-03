Covid oggi Piemonte, 2.100 contagi e 17 morti: bollettino 1 marzo (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 2.100 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 35.078 tamponi eseguiti, di cui 29.068 antigenici, con un tasso di positività al 6%. Da ieri ci sono stati 3.233 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 919, 30 in meno rispetto a ieri. In isolamento a casa 43.416 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 2.100 i nuovida Coronavirus, 12022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 17. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 35.078 tamponi eseguiti, di cui 29.068 antigenici, con un tasso di positività al 6%. Da ieri ci sono stati 3.233 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 919, 30 in meno rispetto a ieri. In isolamento a casa 43.416 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

