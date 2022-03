Covid oggi Italia, Ricciardi: “Tornerà in autunno” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Il Covid Tornerà in autunno in Italia. E’ quanto ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da RaiNews 24. “In questo momento stiamo reggendo molto bene, però il problema” Covid “si riproporrà” e quindi “per l’autunno bisogna continuare a mantenere in atto una campagna vaccinale attiva”. A necessitare di nuove dosi di vaccino contro Sars-CoV-2 in questo momento sono “le persone più fragili, alle quali secondo me andrebbero aggiunti anche gli operatori sanitari”, ribadisce il docente di Igiene all’università Cattolica. “Stiamo cominciando a vedere” infatti “che coloro che si sono vaccinati a ottobre – sottolinea – attenuano la loro protezione anche dopo la terza dose. Questi sono soggetti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Ilinin. E’ quanto ha detto Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da RaiNews 24. “In questo momento stiamo reggendo molto bene, però il problema”“si riproporrà” e quindi “per l’bisogna continuare a mantenere in atto una campagna vaccinale attiva”. A necessitare di nuove dosi di vaccino contro Sars-CoV-2 in questo momento sono “le persone più fragili, alle quali secondo me andrebbero aggiunti anche gli operatori sanitari”, ribadisce il docente di Igiene all’università Cattolica. “Stiamo cominciando a vedere” infatti “che coloro che si sono vaccinati a ottobre – sottolinea – attenuano la loro protezione anche dopo la terza dose. Questi sono soggetti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Italia, Ricciardi: "Tornerà in autunno" "In questo momento stiamo reggendo molto bene, però il problema" Covid "si riproporrà" e quindi "per l'autunno bisogna continuare a mantenere in atto una campagna vaccinale attiva". A necessitare di ...

COVID - 19 in Italia, il bollettino del 1° marzo 2022 Ieri erano stati accertati 17.981 contagi. Il numero totali di positivi da inizio pandemia sale a 12.829.972. I casi attuali sono 1.073.230 ( - 26.704), i guariti 11.601.742 (+73.607). Nelle ultime 24 ...

