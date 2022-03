Covid oggi Campania, 4.275 contagi e 19 morti. A Napoli 1.873 nuovi casi (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 4.275 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 1 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 19 morti nella Regione, di cui 8 avvenuti nei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 6.687. In Campania sono 45 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 744 quelli nei reparti di degenza. Al momento i positivi nella Regione sono 129.273. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Napoli a 1.873, Caserta a 884, Salerno a 874 e Avellino a 351. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 4.275 ida coronavirus, 1 marzo 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 19nella Regione, di cui 8 avvenuti nei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 6.687. Insono 45 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 744 quelli nei reparti di degenza. Al momento i positivi nella Regione sono 129.273. Tra le province con il maggior numero dia 1.873, Caserta a 884, Salerno a 874 e Avellino a 351. L'articolo proviene da Italia Sera.

