Covid oggi Basilicata | 696 contagi | bollettino 1 marzo

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 696 ida coronavirus in, 12022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.995 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 716 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 96 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 58 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 38 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 19.500. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.090 somministrazioni. Finora 467.233 lucani hanno ricevuto la ...