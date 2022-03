Covid, news. Oggi in Italia 46.631 casi e 233 decessi, tasso di positività all'8,8%. LIVE (Di martedì 1 marzo 2022) In calo ricoveri (-395) e intensive (-6) secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Da Oggi più facile viaggiare: entra in vigore l'ordinanza che prevede lo stop alla quarantena dai Paesi extra Ue. Partite intanto le vaccinazioni con Novavax. Attesa per l'ultimo bollettino del Ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 marzo 2022) In calo ricoveri (-395) e intensive (-6) secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Dapiù facile viaggiare: entra in vigore l'ordinanza che prevede lo stop alla quarantena dai Paesi extra Ue. Partite intanto le vaccinazioni con Novavax. Attesa per l'ultimo bollettino del Ministero della Salute

