Covid Lazio | il bollettino oggi 1 marzo | 12 nuovi decessi Primi vaccinati Novavax

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - AnsaRomaLazio : Riapre percorso visita unitario ai Fori, torna ticket unico. Forum Pass Super da oggi, era stato sospeso per emerge… - marghiadnsal : Il giorno del debutto di #Novavax nel Lazio, e l'addio alle misure anti #Covid sui #viaggi. Tutte le novità - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 marzo: (Adnkronos) - Numeri Covid - regione per… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneLazio: Nel Lazio sono iniziate le somministrazioni del vaccino anti Covid #Novavax . #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

, il bollettino oggi 28 febbraio: 2.324 casi, 1.201 a Roma, 13 i decessi Roma, 1 marzo 2022 - Sono 130.735 le persone attualmente positive a- 19 nelcirca 8mila in meno ...Il Napoli infatto, vincendo a Roma contro la(1 - 2), ha coronato il sogno di tornare in ... E pensare che queste due sono state le squadre più tartassate dal, dagli infortuni e dalla Coppa ...Diciassette i decessi. In calo l incidenza a 676 casi per 100 mila abitanti. Piano per il recupero di 19mila interventi chirurgici. Quarta dose: prenotazioni online. Novavax da domani 25 febbraio le p ...Zingaretti: "Novavax? Estremo tentativo per convincere i no-vax". Indici in calo in tutta la regione, mentre nelle carceri esplondono nuovi focolai, i più gravi a Rieti e Rebibbia ...