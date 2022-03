Covid, Giani: 2.918 nuovi casi, oggi 1 marzo. Scende il tasso di posoitività: 8,67% (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 2.918 i nuovi casi di Covid, in Toscana, oggi 1 marzo 2022, su 33.647 tamponi. Lo scrive il sui social presidente della Regione, Eugenio Giani. Aggiungendo che sono 8.041 tamponi molecolari e 25.606 antigenici rapidi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 2.918 idi, in Toscana,2022, su 33.647 tamponi. Lo scrive il sui social presidente della Regione, Eugenio. Aggiungendo che sono 8.041 tamponi molecolari e 25.606 antigenici rapidi L'articolo proviene da Firenze Post.

