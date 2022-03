Covid: fra un mese esatto il “freedom day”, mentre tutti i dati migliorano (Di martedì 1 marzo 2022) La discesa dei positivi non si arresta ormai da sei settimane e la pandemia, forse, sta mollando la presa. Nella scorsa settimana avevamo visto una stasi del tasso di positività dei tamponi, che stentava a calare, ma la direzione al ribasso in questi ultimi giorni si è confermata. Come vedremo in seguito, occorrerà osservarne comunque l’evoluzione e la possibile stabilizzazione su numeri comunque importanti. A livello nazionale, i contagi certificati da tampone nel periodo compreso tra il 22 e il 28 febbraio sono stati 283.171, in calo del 21,2% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 359.176). Media giornaliera 40.453 (da 51.311). Negativa anche la variazione del tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è stato del 10,15% (dal 11,2% di una settimana fa, con una variazione del -9,4%). Complessivamente, contando anche i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022) La discesa dei positivi non si arresta ormai da sei settimane e la pandemia, forse, sta mollando la presa. Nella scorsa settimana avevamo visto una stasi del tasso di positività dei tamponi, che stentava a calare, ma la direzione al ribasso in questi ultimi giorni si è confermata. Come vedremo in seguito, occorrerà osservarne comunque l’evoluzione e la possibile stabilizzazione su numeri comunque importanti. A livello nazionale, i contagi certificati da tampone nel periodo compreso tra il 22 e il 28 febbraio sono stati 283.171, in calo del 21,2% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 359.176). Media giornaliera 40.453 (da 51.311). Negativa anche la variazione del tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è stato del 10,15% (dal 11,2% di una settimana fa, con una variazione del -9,4%). Complessivamente, contando anche i ...

