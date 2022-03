Covid: disturbi da stress per 8 italiani su 10 nell'ultimo anno (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - In crescita il numero di italiani stressati, con 8 cittadini su 10 che dichiarano di aver sofferto di almeno un disturbo riconducibile allo stress nell'ultimo anno. Il dato, in linea con quanto rilevato nel pieno della seconda ondata (novembre 2020), evidenzia il legame tra la pandemia e le conseguenti restrizioni imposte dal contenimento del contagio e l'aumento di stress e di disturbi correlati. Tra quelli più comuni e in aumento, mal di testa (48%), ansia, nervosismo, irritabilità (42,8%), tensioni muscolari (39,6%) e disturbi del sonno (32,2%), di cui sono soprattutto le donne a soffrire maggiormente. Sono alcuni dati emersi da una ricerca condotta da Human Highway per Assosalute, Associazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - In crescita il numero diati, con 8 cittadini su 10 che dichiarano di aver sofferto di almeno un disturbo riconducibile allo. Il dato, in linea con quanto rilevato nel pieno della seconda ondata (novembre 2020), evidenzia il legame tra la pandemia e le conseguenti restrizioni imposte dal contenimento del contagio e l'aumento die dicorrelati. Tra quelli più comuni e in aumento, mal di testa (48%), ansia, nervosismo, irritabilità (42,8%), tensioni muscolari (39,6%) edel sonno (32,2%), di cui sono soprattutto le donne a soffrire maggiormente. Sono alcuni dati emersi da una ricerca condotta da Human Highway per Assosalute, Associazione ...

