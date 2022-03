Covid, 46.631 contagiati e 233 decessi nelle ultime 24 ore (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 46.631 i contagiati da Sars - Cov - 2 nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. 233 i decessi. 73.607 i guariti mentre continua a scendere il numero dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 46.631 ida Sars - Cov - 224 ore secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. 233 i. 73.607 i guariti mentre continua a scendere il numero dei ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sono 46.631 i nuovi contagi da #Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - luigiasero : Ultime Covid Italia: 233 decessi e 46.631 nuovi casi. In Sicilia 33 vittime - LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 233 decessi e 46.631 nuovi casi. In Sicilia 33 vittime - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #1marzo Casi +5.746 (2.338.306 +0,25%) Deceduti +28 (38.631 +0,07%) Guariti +9.684 (2.185.349 +0,45… - Marlenetremb : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino di oggi 1 marzo: 46.631 nuovi casi e 233 morti -