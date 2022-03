Covid, 46.631 casi e 233 morti. Ricciardi vede nero: non finirà a breve. Nuove varianti sono una certezza (Di martedì 1 marzo 2022) I dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute fotografano l’andamento epidemiologico e registrano, per oggi, 46.631 nuovi contagi da Coronavirus. E purtroppo, anche altri 233 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 530.858 tamponi, con un tasso positività all’8,8%. I riscontri riferiscono, inoltre, di un calo dei pazienti in terapia intensiva: che sono 708 in totale, 6 in meno di ieri. Mentre i ricoverati con sintomi sono 10.456 in totale e 395 in meno di ieri. Dati che Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su RaiNews 24, ha commentato rapportandoli alla situazione bellica in corso, dicendo: «La guerra in Ucraina sotto il continuo attacco della Russia è una tragedia che si aggiunge ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) I dati e i numeridel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute fotografano l’andamento epidemiologico e registrano, per oggi, 46.631 nuovi contagi da Coronavirus. E purtroppo, anche altri 233. Nelle ultime 24 orestati processati 530.858 tamponi, con un tasso positività all’8,8%. I riscontri riferiscono, inoltre, di un calo dei pazienti in terapia intensiva: che708 in totale, 6 in meno di ieri. Mentre i ricoverati con sintomi10.456 in totale e 395 in meno di ieri. Dati che Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su RaiNews 24, ha commentato rapportandoli alla situazione bellica in corso, dicendo: «La guerra in Ucraina sotto il continuo attacco della Russia è una tragedia che si aggiunge ...

