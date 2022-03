Covid-19, c’è un nuovo positivo in un club di Serie A (Di martedì 1 marzo 2022) Brutte notizie per la Serie A, un nuovo membro è stato trovato positivo al Covid-19. Si tratta di una persona che lavora all’interno del Bologna. Covid 19 Bologna Serie ALa notizia è stata diramata direttamente dal club pur senza fare nomi specifici. Il Bologna nonostante tutto ha già preso le precauzioni dovute al caso isolando la persona dal resto della squadra, ecco il comunicato: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 di un elemento appartenente al gruppo squadra, già posto in isolamento domiciliare dopo che, come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali”. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Brutte notizie per laA, unmembro è stato trovatoal-19. Si tratta di una persona che lavora all’interno del Bologna.19 BolognaALa notizia è stata diramata direttamente dalpur senza fare nomi specifici. Il Bologna nonostante tutto ha già preso le precauzioni dovute al caso isolando la persona dal resto della squadra, ecco il comunicato: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al-19 di un elemento appartenente al gruppo squadra, già posto in isolamento domiciliare dopo che, come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali”. Francesco Canu

